In prima pagina: Iachini si gioca la viola. Prandelli già in allarme. Domani a Parma il tecnico della Fiorentina deve fare punti per salvare la panchina. L’ex ct il primo candidato di Commisso. A pagina 20: L’ombra di Prandelli tra Iachini e la viola. Commisso lo ha sempre sostenuto, con il Parma però è la sfida verità. Per salvare la panchina deve vincere e convincere sul piano del gioco. L’ex ct è in pole.