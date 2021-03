Corriere dello Sport-Stadio: Prandelli lascia la Fiorentina e il calcio

In prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Prandelli, addio shock”. Sottotitolo: “Lascia la Fiorentina e il calcio: Commisso richiama subito Iachini”. Occhiello: “Decisione dolorosa e sofferta: troppo stress. Resta l’amore per Firenze”. A pagina 2 si legge: “Ciao Prandelli: ‘Questo calcio non fa più per me”. Sottotitolo: “Nonostante il tentativo di dissuasione del ds Pradè e di Barone, Cesare ha detto addio alla Fiorentina facendo presagire la fine della sua carriera. Dall’inatteso sfogo di Benevento al silenzio post Milan: le tappe che hanno condotto a questa decisione”. A pagina 5: “Iachini subito in pista, salvezza in tempi stretti”. In taglio basso: “Eredità: c’è Vlahovic in doppia cifra”.