Corriere dello Sport-Stadio: Prandelli, non ci sono scuse

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Prandelli, non ci sono scuse“. Sottotitolo: “Cancellare la brutta figura col Benevento e conquistare gli ottavi di finale. “Mi aspetto personalità, con 5 o 6 Pezzella lotteremmo per il vertice”. A pagina 24 in apertura c’è: “Prandelli carica: “Svolta subito”. Di spalla troviamo la probabile formazione di stasera: “Nel rombo Pulgar e Borja Valero”. In taglio basso infine c’è: “Con cinque Pezzella si lotta per la Champions”. Occhiello: “Prandelli dà all’argentino l’investitura di leader”.

0 0 vote Article Rating