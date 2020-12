Corriere dello Sport-Stadio: Prandelli scuote la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo stamattina rivolto alla squadra: “Reagite”. Sommario: “Sfida da non sbagliare al Franchi (20.45): “Serve la vera Fiorentina“. Confronto con i giocatori: “La situazione è delicata, chiedo realismo”. A pagina 16 viene ripreso il tema della prima: “Scossa Prandelli: Viola di uomini veri”. E ancora: “Fiorentina diversa: i calciatori si sono esposti, adesso voglio una squadra senza isterismi”. In taglio basso si parla della probabile formazione viola: “Castro ritorna dall’inizio”. Di spalla invece c’è: “Ribery & co. Subito tutti i senatori”.

