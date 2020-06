Corriere dello Sport-Stadio: Pulgar, le offerte si moltiplicano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo: “L’esempio di Ribery: all’alba è già a lavoro”. E ancora: “Sveglia alle 6, un’ora dopo primo allenamento. Franck accelera per riprendersi la Fiorentina“. A pagina 21 leggiamo: “Ribery, il primo goal lo realizza all’alba”. Sottotitolo: “Il fuoriclasse francese non spreca nemmeno un minuto: vuole essere al top per il ritorno in campo”. Di spalla: “Pradè pianifica il prolungamento di Dalbert“. In taglio basso: “Pulgar, le offerte si moltiplicano”. Sommario: “Non solo il Siviglia sul mediano cileno. In Premier League piace al West Ham“.

