Corriere dello Sport-Stadio: Quell’accordo con Juric

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio trovano spazio le parole di Cesare Prandelli: “Forza Firenze, abbi coraggio”. A pagina 14 tutte le dichiarazioni di Prandelli: “Fiorentina scelta di cuore ed istinto”. In taglio basso: “Quell’accordo con Juric in estate”. Occhiello: “Il retroscena, tranne Commisso, nessuno voleva Iachini“. A pagina 15 leggiamo: “Il discorso di Cesare, poi è subito 4-2-3-1”. In taglio basso infine c’è: “Il saluto di Iachini: “Lascio un gruppo serio e speciale”.

