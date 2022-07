Corriere dello Sport-Stadio: Rebus mezzala

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, in prima pagina c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Rebus mezzala”. Sottotitolo: “Puntare su Zurkowski, prendere Bajrami o insistere per Lo Celso“.

A pagina 16 c’è: “La Viola studia un altro colpo al centro”. Occhiello: “Dopo aver speso circa 30 milioni in un mese scoppiettante la dirigenza non esclude di poter operare ancora. Il settore su cui sono in corso le maggiori riflessioni è la mediana”. Sommario: “Bajrami è la prima opzione, ma si allontana Lo Celso, troppo caro. Nodo Zurkowski: prima di cederlo, Italiano vuole testarlo a fondo. Ha impressionato il giovane Bianco: vicino il rinnovo fino al 2025″. In taglio basso: “Test di valore per la difesa e Jovic“.

Infine a pagina 17 ancora mercato: “Pulgar ma anche Terzic per fare spazio a Dodô“.