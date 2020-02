Corriere dello Sport-Stadio: Ribery, che scatto!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Ribery che scatto!”. Sommario: “Franck accelera: Firenze lo aspetta. Ha ripreso a correre dopo tre mesi dallo stop e ha pubblicato il video sui social. La Viola lo riavrà tra 40 giorni. Commisso: “Qui per vincere, non per guardare”. A pagina 24 l’apertura è per l’ex giocatore del Bayern: “Ma come corri bene Franck”. Sottotitolo: “Il francese ieri ha documentato la sua giornata di lavoro. Rientro previsto non prima di aprile”. Sempre a pagina 24 leggiamo: “Viola: tutto sulla mezz’ora finale”. A pagina 25 invece c’è: “Commisso: “Sono venuto qui per vincere”. Altre dichiarazioni del numero uno viola: “Abbiamo fatto una bella squadra ma poi sono successi disastri. Chiesa, la promessa mantenuta”.