Corriere dello Sport-Stadio: Ribery ha scelto la Fiorentina

Si parla anche di Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Ribery: ‘Voglio la Fiorentina’”. Il francese pronto a restare”. Sottotitolo: “Franck aspetta una proposta: ‘Mi piace tutto della Viola: posso giocare altri due anni’. Nuovo incarico per Antognoni”. A pagina 26 si legge: “Ribery ha scelto Firenze: ‘Pronto per altri due anni’. Occhiello: “Il francese sblocca l’impasse, la Viola deve rispondere con un proposta”. In taglio basso: “Ad Antognoni lo scouting e i giovani”. Occhiello: “Il nuovo contrato prevedrà un altro incarico”.