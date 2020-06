Corriere dello Sport-Stadio: Ribery infiamma Firenze

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina leggiamo il titolo: “Ribery infiamma Firenze: con il Brescia vuole giocare”. Sommario: “Il fuoriclasse si sente pronto, ma lo staff medico è prudente. Certa la convocazione. Stadio, prende quota Campi Bisenzio”. A pagina 17 viene ripreso il tema della prima: “Ribery: io ci sono. Iachini prudente”. Ovvero: “Si vuole ridurre a zero i possibili rischi di una ricaduta. Tra sabato e domenica si deciderà il via libera”. Poi leggiamo: “Prove tattiche e ritmo aumentato. Il Brescia è vicino”. Di spalla: “Stadio a Campi Bisenzio, l’accelerazione del club”.

