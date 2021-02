Si parla di Fiorentina nella prima pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Ribery, pensaci tu” e come sottotitolo “Domenica a Marassi rientra Franck: Vlahovic ritrova il suo gemello”. L’occhiello: “La Fiorentina riabbraccia il francese: scatto salvezza contro Ranieri“. A pagina 19 si legge: “Viola, riecco Franck per lasciare il segno”. In taglio basso: “Commisso: ‘Vincere e costruire'”. E ancora: “Verso la Samp: Milenkovic spera nello sconto”.

