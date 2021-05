Corriere dello Sport-Stadio: Ribery prepara il conto

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, c’è spazio anche per la Fiorentina: “Ribery prepara il conto”. A pagina 19 si legge: “Ribery e la Lazio: operazione rivincita”. Sommario: “Tre sfide contro i biancocelesti e tre sconfitte per il francese da quando gioca con la Fiorentina. Ecco perché questa partita ha un valore speciale”. In taglio basso: “Milenkovic, parole d’addio”. Occhiello “Divorzio quasi certo. Il serbo: ‘Grazie a questo club’”. Laterale: “Il ritiro estivo: i viola a Moena dal 17 luglio.