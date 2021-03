Corriere dello Sport-Stadio: Ribery show aspettando il Milan

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi troviamo questo titolo: “Vlahovic: “Felice di stare qui”. Sottotitolo con altre dichiarazioni del giocatore: “Ho un contratto fino al 2023 e alla Fiorentina devo tutto”. A pagina 14-15 l’intervista integrale al serbo: “Vlahovic il medico della Viola”. Vlahovic spiega: “Avevo iniziato lo studio della medicina per mia madre ma poi il calcio è stata la mia strada io senza la squadra però non sono niente. Conta vincere tutti insieme”. A pagina 15: “Ribery show aspettando il Milan” con il francese che dà spettacolo in allenamento.