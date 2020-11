Corriere dello Sport-Stadio: Ribery, un regalo per Prandelli

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Ribery un regalo per Cesare”. Sommario: “Franck mai a segno al Franchi da quando gioca nella Fiorentina e ancora a zero in questa stagione. Domenica l’assalto al Benevento“. A pagina 22 ripreso il tema della prima: “Ribery, caccia al gol per dare l’esempio”. In taglio basso invece leggiamo: “Callejon è pronto a sfrecciare”. Occhiello: “Dopo le visite mediche potrà tornare in gruppo”. Di spalla: “Il tecnico aspetta il rientro di tutti. Rebus Pezzella”.

0 0 vote Article Rating