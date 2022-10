Corriere dello Sport-Stadio: Rissa, c’è l’inchiesta

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio sui viola stamani leggiamo questo titolo: “Rissa, c’è l’inchiesta”. Sottotitolo: “Fiorentina-Inter, indaga la Procura Federale: via agli interrogatori”. Sommario: “Nota del club di Commisso: “Nessuna intimidazione, lo ha chiarito anche Zhang” Dossier parallelo sulla grave aggressione al tifoso interista Gonzalez fuori due settimane”.

A pagina 22 apertura per: “Firenze, c’è la Procura Città e club replicano”. Sottotitolo: “Gli 007 federali vogliono vederci chiaro sui fatti del dopo gara Il sindaco Nardella e la società: “Accuse gratuite”. Di spalla: “Biraghi carica “Onoriamo la Viola”. In taglio basso sulla squadra: “Nico si ferma ancora, ecco Ikoné“. Ovvero: “Nessuna lesione per Gonzalez, ma stop di 2 settimane Johnny è pronto”.