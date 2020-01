In prima pagina: “Rocco Balboa”; da Commisso un diretto all’Atalanta. A pagina 14: “Cutrone da bomber. “Nel solco di Bati”. In basso: “Exploit Castrovilli, un 8 tendente al 10”. Di spalla sulla destra: “Il ds Pradè: solo colpi con futuro”. Ma Duncan costa. A pagina 15: Commisso-Percassi, volano parole dure. Di spalla sulla destra: “Insulti controinsulti, che bagarre”; in basso: “Interruzione? Ecco quando si deve”. Di spalla: “Cutrone: ‘Viola che vittoria, avanti così’”.