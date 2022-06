Corriere dello Sport-Stadio: Sensi e Mandragora la settimana giusta

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Italiano alla firma”. Sottotitolo: “Da Commisso l’ordine di chiudere: contratto fino al 2025”.

A pagina 16 apertura per: “1+1 formula d’Italiano”. Sottotitolo: “Irrompe Commisso, la trattativa si sblocca: prolungamento di un anno più opzione per il 2025”. In taglio basso: “Quest’estate senza crisi di nervi”. Occhiello: “E’ la prima volta nell’era Commisso che non ci saranno problemi per la Fiorentina”.

A pagina 17 infine c’è sul mercato: “Sensi e Mandragora la settimana giusta”. Occhiello: “La scelta su chi affiancherà Amrabat è sempre aperta”. Sottotitolo: “Vive le ipotesi Imeri-Maggiore Difesa: attesa Dodo. Jovic c’è”.