Corriere dello Sport-Stadio: Sensi o Dorsch per la Fiorentina

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio c’è spazio anche per la Fiorentina: “Sensi o Dorsch, la Fiorentina ci prova”. Sottotitolo: “I dirigenti della Viola pronti a trovare un accordo con l’Inter. Il tedesco del Gent l’alternativa con Torreira”. A pagina 18 si legge: “Da Sensi a Dorsch, la Viola accelera”. Sottotitolo: “Il regista dell’Inter resta il primo obiettivo: si prova a trattare. Tra le alternative anche Torreira”. Laterale: “Burdisso: ‘Qui per un altro Bati’”. In taglio basso: “Vlahovic: ‘Ho più fame’” e “Panico: ‘Firenze una scelta fatta col cuore’”.