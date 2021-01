C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Si scalda Franck. Gol in allenamento, a Napoli vuole esserci”. A pagina 20 si legge: “Ribery accelera e punta il Napoli. Dopo la Juve FR7 vuole battere un’altra big e spingere la Viola. Il francese fa le prove in partitella: il 150° gol in carriera è ad un passo”. A pagina 21 c’è spazio per due articoli: “Biraghi: ‘La Fiorentina cerca punti al Maradona‘” e “Terracciano allunga al 2023: ‘Che orgoglio'”.

