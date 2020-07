Corriere dello Sport-Stadio: Solo Ribery

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Solo Franck”. Sommario: “Fiorentina, Ribery, unica luce nello 0-0 con il Cagliari. Dopo la gara affida ai social un messaggio d’amore: “Viola per sempre”. Male Chiesa, Iachini lo sostituisce”. A pagina 12 c’è: “Fiorentina e Cagliari prima volta senza gol”. E ancora: “Infinito Ribery, nonostante il furto. Chiesa evanescente, sostituito. Altro gol annullato a Simeone. Nandez cost to cost da applausi”. A pagina 13 leggiamo: “Iachini: “Io fatico senza Franck”. A pagina 15 troviamo: “Chiesa, così non va. Quanti rimproveri”. Sottotitolo: “Iachini lo cambia: “Timoroso e prudente, bloccato dal giallo”. Infine c’è Kouame che dice: “Che felicità”.

