Corriere dello Sport-Stadio: Tesoro Castrovilli

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio questa mattina c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Tesoro Castrovilli, Firenze lo blinda“. Sottotitolo: “Piace a Milan, Juventus, Roma e Atalanta ma per Commisso è fuori dal mercato: su di lui vuole costruire il futuro”. A pagina 26 viene ripreso il tema della prima: “La classe di Castrovilli va oltre la salvezza”. In taglio basso: “Malcuit e Biraghi frecce esterne”. Di spalla: “Ribery: DIfficile festeggiare con i cari lontani”.