In prima pagina: “Viola, torna il capo: Prandelli negativo”. Barone: “Tutti sotto esame, comportiamoci da gruppo vero”. A pagina 19: “Non ha il Covid, Prandelli c’è”. Sotto, Barone: “Firenze, non ho paura”. Taglio laterale: “Rosa al completo, via alle scelte. Probabile il 4-3-3 con Vlahovic”.