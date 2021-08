Corriere dello Sport-Stadio: Tre milioni in ballo per il cambio di testimone in difesa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sui viola: “Stretta per Vlahovic“. Sottotitolo: “Ingaggio da 3 milioni e clausola a partire dal 2022: la Fiorentina spinge”. Sommario: “Si lavora sul prezzo della penale e anche sui bonus: la Viola vuole inviare subito un segnale alle big che cercano Dusan”. A pagina 16 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Vlahovic, la Fiorentina ora ha fretta di blindarlo”. Di spalla: “Ecco Amrabat lavorerà da subito senza quarantena”. In taglio basso sul mercato: “Milenkovic, pass per il ritorno di Nastasic“. Ovvero: “Due-tre milioni in ballo per chiudere l’affare, poi il cambio di testimone in difesa”.