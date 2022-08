Corriere dello Sport-Stadio: Tre uomini, un acquisto, la Fiorentina sceglie

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Bentornata”. Sottotitolo: “La Viola riabbraccia l’Europa: Jovic all’attacco del Twente”. Sommario: “Scossa Italiano: “Ricordiamoci che abbiamo lottato tanto per arrivare a questa sfida” Gonzalez e Sottil nel tridente Mercato: spunta il turco Kökçü del Feyenoord”.

A pagina 2, ci sono le parole dell’allenatore della Fiorentina: “Italiano: “Forza Viola per te, per me, per tutti”. Di spalla un editoriale: “La sfida che vale presente e futuro”.

A pagina 3 invece leggiamo: “Amrabat “Twente sei mio”. Altre dichiarazioni del centrocampista: “Era la sfida che sognavo: sarà speciale. Noi meritiamo l’Europa”. In taglio basso sul mercato: “BBK, tre uomini per l’ultimo colpo”. Occhiello: “La Viola sceglie Tra Bajrami, Barak e Kokçu”.