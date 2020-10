Corriere dello Sport-Stadio: Tutti addosso a Iachini, ma quanto vale la Fiorentina?

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, stamani l’apertura è con questo titolo: “Commisso e Iachini, confronto e conferma”. Sottotitolo: “Il presidente della Fiorentina ha chiesto risultati. “L’allenatore resta, ma per adesso sono deluso”. A pagina 23 viene ripreso il tema della prima: “Commisso blocca la bufera su Iachini”. Di spalla invece è presente un editoriale, intitolato: “Tutti addosso a Beppe, ma quanto vale la viola?”. In taglio basso infine c’è: “La difesa è poco ermetica ma manca anche il filtro”.

