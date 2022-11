Corriere dello Sport-Stadio: Tutti vogliono Amrabat, allarme per la Fiorentina

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, grande spazio viene dato a: “Tutti vogliono Amrabat Allarme per la Fiorentina“. Sottotitolo: “Regragui, ct del Marocco: “Mi aspetto che dopo il Mondiale vada in un top club”. Spunta il Liverpool oltre al Tottenham: la Viola reagisce”. E ancora: “Ha un accordo fino al 2024, ma una clausola consente a Commisso di prolungare l’intesa fino al 2025. Però il centrocampista vuole giocare in Champions: moltiplicherebbe i suoi attuali 1,8 milioni l’anno”.

In taglio basso leggiamo: “Si riprende con Castrovilli in gruppo”. E: “Italiano chiede a Mandragora e Dodo subito un cambio di passo”. Infine c’è un trafiletto: “Due amichevoli con il Monaco e il Lugano“.