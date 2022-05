Corriere dello Sport-Stadio: Ultimo assalto per Torreira

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio questo è il titolo dedicato alla Fiorentina: “Ultimo assalto per Torreira“. Sottotitolo: “La Fiorentina cerca il sì del manager e dell’Arsenal“. Sommario: “Riscatto o divorzio: saranno 48 ore decisive Due nodi: le commissioni e il prezzo del cartellino Seguiti Tameze (Verona) e Imeri (Servette)”.

A pagina 25 grande spazio a: “Torreira, ultima chance in 48 ore può sbloccarsi”. Sottotitolo: “Riscatto con l’Arsenal, contratto con il calciatore e commissioni: la Fiorentina farà nuove offerte”. In taglio basso: “Rinnovi o addii da Callejon a Saponara“. Di spalla: “Show al Franchi: Gianna Nannini in maglia viola”.