Corriere dello Sport-Stadio: Un gaucho per Iachini

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo: “Torreira, Rocco c’è”. Sottotitolo: “La Fiorentina cerca la chiave: prestito biennale con obbligo di riscatto”. A pagina 21 “Torreira, un gaucho per Iachini”. Ovvero: “La Fiorentina sta provando a convincere l’Arsenal: prestito biennale con obbligo di riscatto stabilito”. Di spalla: “Pulgar è ancora positivo”. In taglio basso: “Legge stadi, assist per il Franchi”. Infine troviamo: “Commisso: Su Chiesa nulla di concreto”.

