Corriere dello Sport-Stadio: Un super contratto a salvezza sicura

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Vlahovic, offerta d’oro”. E ancora: “Asso Dusan: nella storia della Viola solo altri 9 avevano segnato 21 gol in un anno”. Sottotitolo: “Commisso in pressing: contratto più ricco con la clausola”. A pagina 19 l’apertura è per: “Vlahovic, proprio una scarpa d’oro”. Sottotitolo: “Dusan oltre le 20 reti come non succedeva da anni. Commisso pronto a blindarlo con un super contratto “a salvezza sicura”. In taglio basso si parla di formazione in vista della trasferta di Cagliari: “Stessa squadra, se Ribery recupera”.