Corriere dello Sport-Stadio: Una carica speciale per centrare l’Europa League

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Aperto per gioia”. Sommario: “Appuntamento allo stadio: la Viola si allena davanti alla sua gente dopo il colpo a Napoli. Una carica speciale per centrare l’Europa League“.

A pagina 19 leggiamo: “Tridente in stile Europa la Fiorentina sa volare”. Occhiello: “Il lavoro di Italiano ha bruciato le tappe, adesso l’attacco viola fa paura”. In taglio basso: “Al Franchi c’è l’abbraccio di Firenze”. Occhiello: “L’evento mentre la prevendita per sabato procede a gonfie vele”. Infine di spalla: “Bonaventura e Odriozola quasi recuperati”.