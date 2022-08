C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Un’ora viola”. Sommario: “Conference, andata playoff: la Fiorentina batte 2-1 il Twente. Partenza brilliante della squadra di Italiano: con Gonzalez e Cabral domina fino al gol di Cerny. Giovedì il ritorno in Olanda per l’accesso alla fase a gironi”.

A pagina 2 si legge: “Viola, ci sarà da lottare”. Sommario: “Perla di Gonzalez in avvio di gara, poi Cabral. Ma nella ripresa Cerny entra, segna e tiene vivo il Twente”. Di lato: “Il coraggio di Italiano e un sogno da vivere”. A pagina 3: “Sottil domina, Amrabat c’è” e “Dubbi sul 2-1 (fuorigioco). Gialli corretti”.

A pagina 4: “Italiano si fida «Approccio fantastico»”. Sommario: “Impatto di spessore della Fiorentina alla gara con il Twente: pagato un solo errore. «Potevamo chiudere i primi 45’ con un vantaggio superiore, ma dobbiamo crescere in condizione»”.