Corriere dello Sport-Stadio: Viola fantasy

Il Corriere dello Sport questa mattina mette in copertina l’interesse della Fiorentina per Nedim Bajrami: “Viola fantasy” con sottotitolo: “Saponara, il rinnovo è pronto. E Bajrami spinge per la Fiorentina”. A pagina 18 viene ripreso il tema: “Bajrami, trattativa all’ultimo rilancio” sottotitolato: “Entra in gioco una concorrenza estera per il fantasista albanese dell’Empoli, ma i viola ci credono”.

Sempre a pagina 18, in spalla, si parla di mercato: “Stretta per Jovic e Mandragora“. In basso infine si legge: “Saponara, grazie a Italiano è tornato ai suoi livelli” e si parla del prossimo rinnovo di contratto.