Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si legge: “Fiorentina su Caicedo”. A pagina 17 si affronta l’argomento: “Viola pronta, Caicedo in pole”. In taglio basso, invece, si parla di tre giocatori della rosa di Prandelli: “Duncan, Lirola e Pulgar: la verità. In 15 giorni il rilancio o subito addio”. Sulla destra, infine, si legge: “Barreca si scalda per Biraghi (squalificato)”.

0 0 vote Article Rating