Corriere dello Sport-Stadio: Vlahovic? A Ferragosto la Fiorentina dice stop

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio questo è il titolo dedicato alla Fiorentina: “Forza, Nico”. Sommario: “Cori, affetto e promesse “Fiorentina speciale: sono il colpo più costoso ma non sentirò il peso. Divertiamoci insieme”. A pagina 18 l’apertura è per: “Gonzalez: Fiorentina, faremo grandi cose”. Sottotitolo: “Devo ringraziare il presidente Commisso per avermi portato qui in Italia, darò il massimo”. Altre parole di Gonzalez: “Burdisso, Quarta e Pezzella mi hanno dato la spinta per accettare l’offerta”. A pagina 19 invece troviamo: “Vlahovic, il conto alla rovescia”. Occhiello: “La Viola non accetterà proposte oltre Ferragosto”. Sottotitolo: “Dusan piace a molti, ma non ci sono offerte formali. E nel club c’è ottimismo”.