Corriere dello Sport-Stadio: Vlahovic firma tre volte

In grande, sulla prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, troviamo stamani questo titolo: “Vlahotris”. Occhiello: “Dusan segna tre gol, stende lo Spezia (3-0) e porta la viola a -1 dal quarto posto”. Sommario: “La Fiorentina torna in zona Europa: il serbo sempre più decisivo (25 reti nel 2021). La gioia di Italiano: “Grande reazione. E ora c’è la Juve”.

A pagina 14 si parte con: “Viola, Vlahovic firma tre volte”. Sottotitolo: “Il serbo segna prima su rigore poi di sinistro e di destro tra gli applausi”. In taglio basso: “Non solo il pallone per amico Tifosi e compagni per Dusan”. Sommario: “Vlahovic non festeggia sotto la Fiesole ma lo stadio non contesta. Saponara: “C’è stima. Lui un grande”. “Castrovilli: “Avanti così, di partita in partita. Sotto con la Juventus“. Di spalla il commento: “La storia si fa in campo”.

A pagina 15 invece c’è: “Italiano: Reazione giusta Con la Juve al massimo”. Altre dichiarazioni del tecnico: “Dopo lo stop con la Lazio ci voleva una prestazione come questa. Felice per Dusan. Il gol per lui è vita”. E sull’altra sponda: “Thiago Motta: “Noi inferiori da subito Vlahovic? Tocca a lui confermarsi”.