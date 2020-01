Corriere dello Sport-Stadio: Vlahovic sulle orme di Haaland

In prima pagina, il Corriere dello Sport-Stadio titola così sulla Fiorentina: “È tornato Chiesa”. Occhiello: “Al San Paolo il trionfo di Federico e di chi lo ha fatto rinascere”. Sommario: “Scopriamo che cosa è cambiato con Iachini dal punto di vista tattico, psicologico e della preparazione fisica. Vlahovic e Fede con un messaggio invitano tutti i tifosi all’allenamento di oggi”. A pagina 22 leggiamo: “Ora Chiesa si gode la ricrescita felice”. In taglio basso: “Arrivi viola, Berge risale la corrente”. A pagina 23 invece c’è: “Vlahovic segna sulle orme di Haaland: dopo il norvegese è il più giovane in Europa”. Infine troviamo: “È il viola di Iachini”.