Corriere dello Sport-Stadio: Vlahovic vuole l’Europa con la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, per quanto riguarda la Fiorentina leggiamo le parole di Vlahovic che dice: “Voglio l’Europa”. Sottotitolo: “Vlahovic: Meritiamo una Coppa, a Firenze manca da troppo”. E ancora: Dusan dimostra l’attaccamento alla squadra “Stiamo vivendo un sogno e io voglio realizzarlo”. In arrivo c’è Commisso, non escluso un incontro”.

A pagina 24 l’apertura è per: “La carica di Vlahovic “Vogliamo l’Europa”. Sommario: “Il centravanti comunque leader: “Sarebbe un grande successo lo meriterebbe questo gruppo» A giorni incontrerà Commisso“. In taglio basso invece c’è: “Terracciano tiene in panca il Drago”.