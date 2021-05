Corriere dello Sport-Stadio: Voglia di Gattuso

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Voglia di Gattuso”. Sommario: “Fiorentina in pressing su Rino: è il tecnico ideale per il rilancio”. Occhiello: “I viola a Cagliari cercano gli ultimi punti salvezza e guardano al futuro”. A pagina 19 si legge: “Iachini saluta, pressing viola su Gattuso”. Sommario: “Il tecnico cerca di chiudere bene l’avventura a Firenze mentre il club prova a convincere Ringhio”. Occhiello: “Tra presente e futuro si gioca per mettere al sicuro la salvezza, ormai ad un passo”. In taglio basso: “Vlahovic, dove tutto è cominciato”. Occhiello: “In Sardegna i suoi primi due gol in Serie A”.