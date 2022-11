Corriere dello Sport-Stadio: Zurkowski sblocca tutto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Zurkowski sblocca tutto”. Sommario: “La sua cessione può aprire la strada a un rinforzo. Tre piste Bologna, Samp (per avere Sabiri) o Empoli (per Bajrami)”.

A pagina 25 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Zurkowski chiave mercato della Fiorentina“. Ovvero: “Tre ipotesi: cessione al Bologna, scambio con la Samp per avere Sabiri, trattativa con l’Empoli per Bajrami“.

In taglio basso: “Rinnovi, Bonaventura apre le danze”. In taglio medio in breve: “Anche il Rapid di Mutu e il Dortmund“.