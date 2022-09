Corriere Fiorentino: Batistuta “Sogno di diventare il Maldini della Fiorentina”

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino si occupa di sport e di Fiorentina anche oggi. Leggiamo il titolo: “Batistuta: «Sogno di diventare il Maldini della Fiorentina»”.

Incipit dell’articolo: “«Mi sento italiano, Firenze è casa mia, lì ho gli amici e ci ho lasciato anche le caviglie», ride Gabriel Batistuta. La Fiorentina gli è rimasta nel cuore. Inevitabile dopo nove stagioni e oltre 150 gol in maglia viola. Talmente nel cuore da convincerlo a rilanciare una candidatura nemmeno tanto velata, dal palco del Festival dello Sport di Trento. Non nuova a dir la verità: il primo contatto con Commisso risale a mesi fa, però non si concretizzò”.