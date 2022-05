Corriere Fiorentino: Che fine hanno fatto?

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione del Corriere Fiorentino: “Dove sono finiti?”. Sommario: “Quattro coppe di fila, ma tra i giovani viola ha sfondato solo Vlahovic”.

A pagina 10 si legge: “Che fine hanno fatto?”. Sommario: “I viola hanno alzato la quarta coppa di fila, ma di tutte quelle giovani promesse solo Vlahovic ha saputo imporsi. Il caso Montiel e i tanti prestiti tra B e C”.

In taglio basso: “Il Viola Park, il 4-3-3 e la scuola dei tecnici. Così la Fiorentina costruisce il suo futuro”. Sommario: “La priorità è trovare talenti in Toscana. Bianco e Distefano saranno in ritiro a Moena”.