Corriere Fiorentino: Comincia oggi la nuova stagione della Fiorentina, prima i tamponi poi in ritiro

Sulla prima pagina del Corriere Fiorentino di stamani in prima pagina si legge “Oggi inizia la stagione della Fiorentina. Con le nuove divise”. A pagina 11 invece “Su la maglia senza Chiesa” e nel sommario “Oggi prende il via la stagione. I giocatori al centro sportivo per fare i tamponi, poi tutti in ritiro a Bagno a Ripoli. Da domani lavoro sul campo”. Nel taglio basso “I sogni viola nella finale di fine estate” e nel sommario “Psg-Bayern è anche la sfida tra Silva e Martinez, nel mirino di Rocco”.

