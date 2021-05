Corriere Fiorentino: Commisso in silenzio

In prima pagina sul Corriere Fiorentino, questo è il titolo dedicato alla Fiorentina: “Salvi, finalmente”. All’interno del fascicolo, grande spazio viene dato a: “Semplicemente salvi”. Sottotitolo: “Lo 0-0 col Cagliari del fiorentino Semplici, unica gara senza tiri in porta della stagione, mette al sicuro i viola”. Di spalla il commento: “E adesso serve un Ringhio in più”. A pagina 11 leggiamo: “Commisso in silenzio E Iachini: “Noi frenati da troppa tensione”. Sottotitolo: “L’allenatore: Vlahovic lavora tanto, non si ferma mai”.