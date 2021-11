Corriere Fiorentino: Ecco i perché la Fiorentina non riesce a fare il salto definitivo

In prima pagina sul Corriere Fiorentino di oggi, sulla Fiorentina c’è questo titolo: “Senza equilibrio”. Sottotitolo: “Una difesa sempre alta, i cali nel finale, la mancanza di ricambi: ecco perché i viola non riescono a fare il definitivo salto in classifica”.

A pagina 2 leggiamo: “La sottile linea Viola”. Ovvero: “Difesa alta sul filo del rasoio, obbligo di segnare molto, pochi ricambi: l’assenza di equilibrio rallenta il salo di qualità. E quello in classifica”.

A pagina 3 sul mercato: “Acquisti e il caso Vlahovic, adesso tocca a Commisso indicare l’orizzonte al club”. Sottotitolo: “Un mese per le scelte. E i due obiettivi Berardi e Scamacca volano”. In taglio basso l’editoriale: “Uno scatto in avanti resta un desiderio proibito”.