Corriere Fiorentino: Fiorentina, pericolo colombiano

A pagina 10 del Corriere Fiorentino presenti gli articoli dedicati alla Fiorentina. In apertura c’è: “Pericolo colombiano”. Sottotitolo: “Muriel–Zapata è la coppia d’attacco più in forma della Serie A: la difesa viola dovrà dare il massimo”. E ancora: “Domenica sera al Franchi arriva l’Atalanta di Gasperini“. In taglio basso: “Tamponi ok, sospiro di sollievo per Castro e Biraghi”. Sottotitolo: “I due viola fuori dal focolaio della Nazionale. Ieri valanga di auguri per i 38 anni di Ribery“.