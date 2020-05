In prima pagina sul Corriere Fiorentino di oggi, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “La rosa viola perde valore: Chiesa vale 20 milioni in meno?”. A pagina 13 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Svalutati, non troppo”. In taglio basso invece si cambia argomento: “Ribery–Kouame, due recuperi per Iachini”.