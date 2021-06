Corriere Fiorentino: Gattuso all’inglese

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino: “Mister e manager, Gattuso all’inglese con uno staff di scouting tutto suo”. A pagina 10 si legge: “Gattuso all’inglese. Il nuovo allenatore avrà un suo staff di scouting, stesso modulo di gioco per tutte le squadre viola”. In taglio basso: “Nuovo Franchi, i dubbi della Fiorentina sui tempi”. Sottotitolo: “Resta ancora aperta l’ipotesi Campi. E sullo ‘spezzatino’ la società tenta una mediazione”.