Corriere Fiorentino: Genoa-Fiorentina, la partita di Pepito

Nessun titolo sulla Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino. A pagina 10 spazio all’intervista a Giuseppe Rossi: “Genoa–Fiorentina, la partita di Pepito“. Sommario: “Giuseppe Rossi: ‘Fiorentina e Genoa, due club che porto nel cuore. Mi dispiace per Prandelli, spero possa ritrovare la tranquillità perduta”. In taglio basso si legge: “Auguri Antognoni, una festa in attesa del nuovo contratto”. Sommario: “Il Capitano compie 67 anni. L’incertezza riguarda anche lui, ma con Rocco il rapporto è ottimo”.