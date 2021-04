Corriere Fiorentino: Gli scontri che possono fare la differenza per la Fiorentina

A pagina 8 del Corriere Fiorentino, troviamo un articolo sullo stadio della Fiorentina, intitolato: “Recovery Fund, il Franchi c’è. “Ora il bando internazionale”. Sottotitolo: “Previsti 95 milioni per il restauro. Nardella: Gara a maggio, primo progetto a gennaio”. A pagina 11 si passa al lato sportivo con “La volata del cerino”. Ovvero: “Cinque squadre in soli tre punti, l’ultima scende in Serie B. La Fiorentina dopo il pari con la Juventus respira solo un po’, a fare la differenza potrebbero essere gli scontri diretti“.