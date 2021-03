Corriere Fiorentino: I predestinati del gol

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino si parla di Fiorentina: “La prova del 9. Vlahovic-Scamacca, i predestinati del gol nella sfida salvezza”. A pagina 11 si legge: “I predestinati del gol. Vlahovic e Scamacca sono due dei giovani attaccanti più seguiti della Serie A. Sabato si sfideranno a Marassi in una gara fondamentale per la volata salvezza”. In alto: “Ok dal Comune. Parte la raccolta di fondi per il murales dedicato ad Astori e realizzato all’Isolotto”. In basso l’intervista a Nappi: “‘Il mio amico Iachini è un lottatore vero. Con il Genoa può bastare anche un punto”.